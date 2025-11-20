Aidsfonds wil dat overheid meer geld steekt in preventie van hiv

AMSTERDAM (ANP) - De overheid moet meer geld steken in manieren om te voorkomen dat mensen hiv oplopen, het virus dat aids kan veroorzaken. Dat zegt Aidsfonds - Soa Aids Nederland.

De organisatie reageert op de jaarlijkse cijfers van de Stichting hiv monitoring van ziekenhuis Amsterdam UMC. Het aantal hiv-diagnoses is tussen 2008 en 2020 sterk gedaald, maar dat stagneert de laatste jaren. De stichting vreest dat dit in de komende jaren omslaat en dat het aantal gevallen dan weer stijgt.

Directeur Mark Vermeulen van Aidsfonds - Soa Aids Nederland deelt die zorgen. "Als we nu niet investeren in preventie, zoals het toegankelijker maken van de hiv-preventiepil PrEP, gaat het aantal diagnoses waarschijnlijk stijgen. Dit betekent meer mensen met hiv en hogere zorgkosten voor de maatschappij", zegt hij in een verklaring.

Langere wachtlijsten en hoge kosten

Volgens het fonds neemt niet iedereen die een verhoogde kans op hiv heeft de preventiepillen. Dat schrijft het toe aan langere wachtlijsten en hoge kosten, maar ook aan onvoldoende voorlichting.

Vermeulen wil ook dat kwetsbare mensen beter worden voorgelicht over de manieren waarop ze hiv zouden kunnen oplopen, want sommige mensen onderschatten volgens hem het risico. Ook moeten soa-testen beter beschikbaar komen, vindt hij.