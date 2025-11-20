Toezichthouder ACM waarschuwt voor misleidende kortingen

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt consumenten voor misleidende kortingen. Volgens de toezichthouder vermelden veel winkels hun kortingen niet op de juiste manier. Dat kan consumenten op het verkeerde been zetten, vooral nu veel mensen aankopen doen rond Black Friday, Sinterklaas en Kerst.

Afgelopen weken heeft de ACM de aanbiedingen van 24 grote verkopers onderzocht. Bij driekwart van de winkels zijn misleidende prijsvermeldingen gevonden. Vaak goochelen de winkels met de oorspronkelijke prijs van het artikel, waartegen de korting is afgezet. De regel is dat dit de laagste prijs is die de verkoper in de voorbije dertig dagen heeft gerekend. Is dit niet het geval, dan is sprake van misleiding.

"In deze maanden doen mensen veel aankopen. Bedrijven spelen daarop in met producten die hoge kortingen lijken te hebben. In de praktijk vallen die kortingen vaak tegen", stelt Fleur Severijns, manager Consumenten van de ACM. Als winkels adverteren met misleidende korting, is dat volgens haar ook oneerlijke concurrentie met bedrijven die zich wel aan de regels houden. "Daarom treden wij hiertegen op."

De ACM raadt consumenten aan alert te zijn bij hoge en onverwachte kortingen. Check of de korting ook écht korting is, geeft de toezichthouder mee. Als mensen een webshop niet kennen, is het ook slim om uit te zoeken of de site in kwestie betrouwbaar is. Wat volgens de ACM daarnaast kan helpen is een aanbieding vergelijken met de prijzen bij andere verkopers.