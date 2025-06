Air India-toestel keert terug naar Hongkong na technisch probleem

NEW DELHI (ANP/RTR) - Een Boeing 787-8 Dreamliner van Air India, onderweg naar New Delhi, is maandag uit voorzorg teruggekeerd naar de luchthaven van Hongkong. De piloot van de Indiase luchtvaartmaatschappij vermoedde een technisch probleem, meldde een bron aan persbureau Reuters.

Het incident komt enkele dagen nadat eenzelfde type Boeing van Air India, onderweg naar Londen, kort na het opstijgen neerstortte in de West-Indiase stad Ahmedabad. Door het ongeluk kwamen zeker 279 mensen om het leven. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht.

Het Dreamliner-toestel waarmee Air India-vlucht AI315 maandag vanuit Hongkong vertrok, is volgens een woordvoerder van de Hongkongse luchthavenautoriteit veilig geland en wordt momenteel gecontroleerd. De luchthavenactiviteiten zijn volgens de woordvoerder niet beïnvloed door het incident.