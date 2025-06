TEHERAN (ANP) - Het Iraanse parlement is een voorstel aan het voorbereiden om het Non-proliferatieverdrag (NPV) te verlaten. Dat zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die ook beklemtoonde dat zijn land nog steeds tegen de ontwikkeling van massavernietigingswapens is. Het verdrag is bedoeld om verspreiding van kernwapens tegen te gaan.