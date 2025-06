Air India-vlucht maakt noodlanding in Thailand na bommelding

BANGKOK (ANP/RTR) - Een vliegtuig van Air India heeft een noodlanding moeten maken in Thailand na een bommelding. Dat komt een dag nadat een toestel van dezelfde luchtvaartmaatschappij was neergestort in India.

De vlucht van het Thaise eiland Phuket, ook onder Nederlanders een populaire vakantiebestemming, naar New Delhi was het eiland nog niet af toen het weer moest landen. Er waren 156 passagiers aan boord, die inmiddels zijn geëvacueerd.

De bommelding werd aan boord van het vliegtuig gedaan. Een passagier vond een briefje met de melding. De autoriteiten ondervragen die persoon.