Bondgenoten Iran waarschuwen voor repercussies Israëlische aanval

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Bondgenoten van Iran in het Midden-Oosten waarschuwen Israël en ook de Verenigde Staten dat de aanval op Iran niet zonder gevolgen zal blijven. Het Midden-Oosten dreigt volgens de Houthi-rebellen en Hamas nu vlam te vatten.

"Het stichten van branden in de regio zal enkel de vingers verbranden van degenen die ze aansteken", zeggen de Jemenitische Houthi's. Zij houden ook de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de "illegale en ongerechtvaardigde" aanval van Israël in de nacht van donderdag op vrijdag. De Houthi's sloten onlangs juist een akkoord met de VS en beloofden hun aanvallen op Amerikaanse schepen te stoppen.

Hamas waarschuwt dat de Israëlische aanval "de regio dreigt te destabiliseren".

Teheran gebruikt de Houthi's en Hamas al jaren om vijanden onder druk te zetten. Mogelijk worden zij nu ook ingezet voor wraak.