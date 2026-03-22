ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ajaxbus kort stilgezet door groep met fakkels op snelweg A4

door anp
zondag, 22 maart 2026 om 13:15
HOOFDDORP (ANP) - Een groep van zeker honderd personen met fakkels heeft zondag op de snelweg A4 kort de spelersbus van Ajax tegengehouden. Dat gebeurde ter hoogte van Hoofddorp. De groep liep daarna de weg over naar de middenberm. Het overige verkeer werd hierdoor gehinderd.
Het gaat om supporters van de Amsterdamse club en het is bedoeld als aanmoediging. "Je club een hart onder de riem steken snappen we, maar dit is levensgevaarlijk. Gelukkig is het goed gegaan", aldus een politiewoordvoerder. Ajax speelt zondag om 14.30 uur de Klassieker tegen Feyenoord in de Kuip in Rotterdam. Hierbij mogen geen Ajax-supporters aanwezig zijn.
De politie heeft niemand aangehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading