Kolonisten stichten brand in dorpen Westelijke Jordaanoever

Israëlische kolonisten hebben brand gesticht in Palestijnse dorpen op de bezette Westelijke Jordaanoever, meldt de Israëlische krijgsmacht (IDF). De aanvallen vonden plaats in de nacht van zaterdag op zondag.

Gebouwen en auto's werden in brand gestoken. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan raakten zeven Palestijnen gewond bij de verschillende incidenten. Ze vonden plaats na het bericht van IDF zaterdag dat een Israëlische burger was overleden nadat "een Palestijns voertuig een Israëlisch voertuig had aangereden".

De Israëlische krijgsmacht zegt elke vorm van geweld te veroordelen, en maatregelen te blijven nemen om de veiligheid van bewoners en de openbare orde in de regio te waarborgen.

Het geweld tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever is aanzienlijk toegenomen sinds de oorlog in Gaza uitbrak. Volgens persbureau AFP hebben Israëlische troepen of kolonisten sinds het begin van de Gaza-oorlog zeker 1050 Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever.