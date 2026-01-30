Akkoord: stroom 40 miljoen huishoudens aan windmolens op zee

DEN HAAG (ANP) - In 2040 moet er voor 40 gigawatt aan windmolens op zee staan, staat in het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. 1 gigawatt stroom is ongeveer het verbruik van 1 miljoen huishoudens. Hiervoor stellen de partijen jaarlijks 140 miljoen euro beschikbaar, daar komt in de verwachte kabinetsperiode tot 2030 nog in totaal bijna 400 miljoen euro bij.

De afgelopen tijd is het lastig gebleken om projectontwikkelaars te vinden om windmolenparken te bouwen, daarom had het vorige kabinet de ambitie vastgesteld op 30 tot 40 gigawatt.