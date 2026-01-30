ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Akkoord: stroom 40 miljoen huishoudens aan windmolens op zee

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 13:15
anp300126141 1
DEN HAAG (ANP) - In 2040 moet er voor 40 gigawatt aan windmolens op zee staan, staat in het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. 1 gigawatt stroom is ongeveer het verbruik van 1 miljoen huishoudens. Hiervoor stellen de partijen jaarlijks 140 miljoen euro beschikbaar, daar komt in de verwachte kabinetsperiode tot 2030 nog in totaal bijna 400 miljoen euro bij.
De afgelopen tijd is het lastig gebleken om projectontwikkelaars te vinden om windmolenparken te bouwen, daarom had het vorige kabinet de ambitie vastgesteld op 30 tot 40 gigawatt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539413420

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

ANP-546528416

Worden we echt gelukkiger van seks?

Loading