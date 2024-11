Al Gore op klimaattop: laat politieke tegenslag niet ontmoedigen

BAKOE (ANP) - Laat je niet ontmoedigen door "tijdelijke politieke tegenslagen". Die oproep deed Al Gore op de klimaattop in Bakoe na de winst van de Republikein Donald Trump ruim een week geleden. "We moeten doorgaan, we hebben geen keuze." In een vurig betoog op de COP29 probeerde de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten de deelnemers van de klimaattop aan te zetten tot klimaatactie.

Het is nog onzeker hoe aankomend president Donald Trump het klimaatbeleid zal aanpakken. In zijn vorige termijn stapte hij direct uit het Klimaatakkoord van Parijs, wat zijn opvolger Joe Biden weer heeft teruggedraaid. Nu zou hij opnieuw uit het akkoord kunnen stappen, maar het is nog onduidelijk of hij dit gaat doen.

In zijn toespraak verwees Gore naar klimaatrampen die de wereld dit jaar heeft gezien, zoals overstromingen en hevige orkanen. Tientallen jaren geleden verwachtten wetenschappers de ernstige gevolgen van klimaatverandering al, zei Gore, terwijl hij steeds bozer klonk. "Wanneer worden we wakker? Wanneer pakken we dit aan?"

Vicepresident

Ook verwees hij naar onderzoek dat uitwijst dat jaarlijks 8,7 miljoen mensen wereldwijd vroegtijdig overlijden door het inademen van vervuilde lucht. "Zijn we daar gewoon aan gewend geraakt?" vroeg hij zich af. "We kunnen dat stoppen als we overstappen op schonere, goedkopere en betere energiebronnen."

Al Gore was in de jaren negentig vicepresident onder de Democraat Bill Clinton. Toen hij in 2000 een gooi deed naar het presidentschap verloor hij van George W. Bush, na diverse hertellingen en procedures. Hij presenteerde een aantal jaar later An Inconvenient Truth, een succesvolle documentairefilm over het broeikaseffect.