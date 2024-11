Verdachte stenengooier binnen Frankrijk overgebracht naar Évry

ÉVRY (ANP) - De 32-jarige man die deze week in Frankrijk werd opgepakt op verdenking van het gooien van stenen op daklozen is overgebracht naar Évry. Dat meldt justitie in Toulon, waar de man werd opgepakt, aan het ANP.

De man uit Kameroen wordt onder meer verdacht van het gooien van een stoeptegel op het hoofd van een slapende dakloze in Rotterdam. De Franse justitie denkt dat hij ook verantwoordelijk is voor een dodelijk incident in Lyon en drie pogingen tot moord in andere Franse steden. Een van die incidenten vond plaats in Évry, in de buurt van Parijs.

Nederland en Frankrijk lieten donderdag weten te overleggen over het verdere verloop van de zaak. In beide landen wordt onderzoek gedaan naar de incidenten.