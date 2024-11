"Ik vind Wierd Duk een hele gepassioneerde racist."

Olcay Gulsen, net als Wierd Duk regelmatige gast van Johan Derksen en zijn maten, wees de heren van VI er gisteren op dat Duk een racist is. Woensdag zat Duk weer eens bij VI en kwam met zijn bekende verhaal dat het blanke ras wordt bedreigd.

René van der Gijp, ook een van de VI-boys, liet dat gaan, al was hij het er niet mee eens. “Ja, maar weet je, dat zijn mensen en hun mening. Ik laat iedereen vrij om z’n mening te ventileren. Ik zit hier natuurlijk wel 200 keer per jaar. Op een gegeven moment is Johan lekker bezig met Wierd en dan denk ik… Lievie, dan laat ik dat even lekker gaan.”

Derksen vindt dat Duk gelijk heeft en dus geen racist is. Hij heeft iets tegen mensen van elders, maar volgens Johan maakt dat iemand geen racist. "Ik heb er twintig jaar tussen gewoond. Helemáál niet leuk. Ik ben verhuisd om de Marokkanen-overlast.”

Olcay: “Wat deden ze dan?”

Johan: “Intimideren. Ik woonde in de binnenstad en had zo’n trap naar m’n voordeur. Daar heb ik ze schijtend en pissend aangetroffen. In de buurt werd steeds ingebroken. Ik zie: bij de overburen wordt ingebroken, ik bel de politie. (…) Ze zeiden: ‘Uw naam komt niet in het proces-verbaal’, het stond er wel in. (…) Dan word je geïntimideerd.”

"Ik vind Wierd daarom een uitstekende gast, omdat hij daar heel gepassioneerd over kan vertellen. Dan kun je hem te links of te rechts vinden, dat zal me een worst zijn.”