Al Jazeera: Iraans vredesvoorstel behelst belofte non-agressie VS

Al Jazeera meldt details over het nieuwste vredesvoorstel van Iran, dat via Pakistan aan de Verenigde Staten is voorgelegd. Volgens bronnen van de zender bestaat het plan uit drie fasen en is het erop gericht het bestand binnen dertig dagen om te zetten in een einde aan de oorlog.

Het plan voorziet in een belofte van non-agressie, ook van Israël, om een ​​terugkeer naar oorlog te voorkomen. Het voorstel verwerpt de ontmanteling van de nucleaire infrastructuur. De Amerikaanse sancties tegen Iran dienen te worden opgeheven.

De eerste fase zou de Straat van Hormuz geleidelijk openstellen en de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens opheffen, terwijl Teheran verantwoordelijk is voor het onschadelijk maken van zeemijnen.

Veiligheidssysteem

In de tweede fase hervat Iran de uraniumverrijking, waarbij het land toezegt nooit uranium op te slaan.

In de derde fase gaat Iran een ​​dialoog aan met Arabische landen in de regio om een ​​veiligheidssysteem op te bouwen dat het hele Midden-Oosten omvat, aldus Al Jazeera.