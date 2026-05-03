ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Al Jazeera: Iraans vredesvoorstel behelst belofte non-agressie VS

Samenleving
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 17:01
bijgewerkt om zondag, 03 mei 2026 om 17:07
anp030526091 1
Al Jazeera meldt details over het nieuwste vredesvoorstel van Iran, dat via Pakistan aan de Verenigde Staten is voorgelegd. Volgens bronnen van de zender bestaat het plan uit drie fasen en is het erop gericht het bestand binnen dertig dagen om te zetten in een einde aan de oorlog.
Het plan voorziet in een belofte van non-agressie, ook van Israël, om een ​​terugkeer naar oorlog te voorkomen. Het voorstel verwerpt de ontmanteling van de nucleaire infrastructuur. De Amerikaanse sancties tegen Iran dienen te worden opgeheven.
De eerste fase zou de Straat van Hormuz geleidelijk openstellen en de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens opheffen, terwijl Teheran verantwoordelijk is voor het onschadelijk maken van zeemijnen.
Veiligheidssysteem
In de tweede fase hervat Iran de uraniumverrijking, waarbij het land toezegt nooit uranium op te slaan.
In de derde fase gaat Iran een ​​dialoog aan met Arabische landen in de regio om een ​​veiligheidssysteem op te bouwen dat het hele Midden-Oosten omvat, aldus Al Jazeera.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

generated-image (3)

Droomland Portugal: Waarom duizenden emigreren en de realiteit soms tegenvalt

generated-image (2)

Heterofatalisme: waarom steeds meer vrouwen genoeg hebben van vaste mannen

25106248 l normal none

Je handdoek is vermoedelijk smerig

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

290103271_l

Wat een toponderhandelaar ons leert over ruziemaken in relaties

Loading