Franse minister wil strenger optreden tegen illegale feesten

BOURGES (ANP/AFP) - De Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez heeft beloofd strenger te gaan optreden tegen illegale feesten. Nunez vloog zondag met een helikopter over een illegale rave in Zuid-Frankrijk, die vrijdag begon en waar tienduizenden bezoekers op afkwamen.

De organisatoren zeggen de rave juist te hebben georganiseerd vanwege mogelijke nieuwe wetgeving rond illegale feesten. Voor het organiseren of faciliteren van raves kunnen boetes en celstraffen worden gegeven als die wordt aangenomen. De organisatie zegt ook de locatie van het feest expres te hebben uitgekozen omdat die in de buurt van de geboorteplaats van de minister ligt.

Vooraf waarschuwden de autoriteiten voor mogelijke onontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op het militaire terrein. Daarvan zijn er al twee verwijderd tijdens de rave, meldt BFMTV.

Volgens de organisatie bezochten 40.000 mensen de rave, maar de minister denkt dat het er 17.000 zijn. Zeshonderd mensen zouden al een boete hebben gekregen.