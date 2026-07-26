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Al-Sharaa: Syrië streeft naar veiligheidsakkoord met Israël

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 22:30
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DAMASCUS (ANP) - Syrië werkt actief aan een veiligheidsakkoord met Israël waarbij meerdere landen betrokken zijn. Dat heeft de Syrische president Ahmed al-Sharaa gezegd in een zondag uitgezonden interview met de zender Al Jazeera.
In het interview sprak Al-Sharaa de hoop uit dat een akkoord met Israël kan leiden tot een alomvattende vrede. Hij verzekerde dat een dergelijk akkoord geen afbreuk zou doen aan het Syrische recht op de bezette Golanhoogten, die Israël sinds 1973 bezet houdt.
Hardliners in Israël willen dat het leger de controle over de Golanhoogten behoudt. Het gebied heeft militaire waarde vanwege de hoge ligging en omvat waterstromen die uitmonden in het Meer van Galilea, een belangrijke bron van zoetwater voor Israël.
Sinds Al-Sharaa in december 2024 aan de macht kwam, na de val van de regering van Bashar al-Assad, heeft Israël herhaaldelijke aanvallen uitgevoerd in Zuid-Syrië.
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