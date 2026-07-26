Pogačar wil zich niet de druk van geschiedenis schrijven opleggen

PARIJS (ANP) - Tadej Pogačar wil zichzelf niet de druk van het schrijven van geschiedenis opleggen. Dat maakte de Sloveen zondagavond duidelijk tijdens de persconferentie na zijn vijfde eindzege in de Tour de France, waarmee hij gedeeld recordhouder is geworden in de belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld.

"Op dit moment wil ik gewoon genieten van het moment van het winnen van de Tour, of het de vijfde of de eerste is maakt niet uit", zei Pogačar. "Ik wil niet nadenken over geschiedenis of clubjes waar ik bij hoor."

Een jaar geleden sprak de Sloveen zich na zijn vierde Tourzege uit over de mentale druk die op hem lag. "Ik zeg niet dat ik vorig jaar een burn-out had maar ik ben me er bewust van dat het kan gebeuren", zei de wereldkampioen zondagavond. "Dat is waarom ik nu niet ga toezeggen dat ik naar de Vuelta ga of naar andere wedstrijden."

Toekomstige generaties

Pogačar zei genoten te hebben van deze Tour en ook van het gevecht met Mathieu van der Poel om de ritzege in de slotetappe in Parijs. "Er waren geen woorden, geen communicatie, we reden beiden gewoon tot de dood tot in de finale", zei de Tourwinnaar. "Mijn brandstof raakte op, we wisten beiden dat we voluit moesten gaan. Hij pakt vandaag een hele mooie overwinning", zei hij over Van der Poel.

De vijfde Tourzege van Pogačar was mogelijk zijn meest overtuigende. Hij eindigde met een voorsprong van 6.26 minuten op nummer 2 Remco Evenepoel, en dat terwijl hij zich in verschillende etappes richtte op de kansen van zijn 22-jarige ploeggenoot en uiteindelijke nummer 3 Isaac Del Toro in de strijd met de 19-jarige Paul Seixas, die vierde werd.

"Eigenlijk zijn Isaac en ik grote rivalen, we doen voor de camera alsof dat niet zo is", grapte Pogačar, die goede woorden over had voor de nieuwe generatie klassementsrenners. "De volgende generatie ziet er scherp uit. Ik ben blij dat ik Isaac aan mijn zijde heb", zei de vijfvoudig Tourwinnaar. "Wat eraan zit te komen in het komende jaar is goed voor de toekomst van het wielrennen."