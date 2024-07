Albanese auteur Ismail Kadare (88) overleden

TIRANA (ANP/AFP) - De Albanese schrijver Ismail Kadare is op 88-jarige leeftijd overleden. De auteur stierf in een ziekenhuis in Tirana aan een hartaanval, maakte zijn uitgever bekend.

Kadare brak begin jaren zestig door met zijn roman De generaal van het dode leger. In 2005 won hij de eerste International Booker Prize, de wereldwijde versie van de prestigieuze Britse Booker Prize. De schrijver werd daarnaast jarenlang genomineerd voor de Nobelprijs voor de Literatuur, maar won deze nooit. Zijn werk werd in meer dan veertig landen uitgebracht.

De auteur liet zich in zijn werk vaak inspireren door de geschiedenis en folklore van Albanië. Kadare verliet zijn thuisland in 1990 en verbleef toen enkele jaren in Frankrijk. De schrijver werd meerdere keren gevraagd om president van Albanië te worden, maar heeft altijd geweigerd.