Van Weel: 'geen heftige discussies' over taakverdeling kabinet

DEN HAAG (ANP) - In de oprichtende vergadering van het kabinet waren "geen heftige discussies" over de taakverdeling tussen de bewindspersonen, zegt beoogd minister van Justitie David van Weel (VVD). "U ziet dat we redelijk op tijd klaar zijn", aldus de aanstaande bewindsman na het eerste overleg van het nog te beëdigen kabinet.

Dat overleg gebeurde in "informele setting" en "in goede, constructieve sfeer", aldus Van Weel, die veel van zijn collega-ministers nog nooit had ontmoet. "Het is vooral elkaar even leren kennen."