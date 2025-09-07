Alle in Londen opgepakte Nederlandse betogers weer vrij

LONDEN (ANP) - Alle zeven Nederlanders die zaterdag in Londen werden opgepakt bij een steunprotest voor Palestine Action zijn weer vrij. Een woordvoerder van actiegroep Extinction Rebellion (XR), die contact heeft met de activisten, meldt dat ook de laatste activist die nog vastzat, een Zweeds-Nederlandse demonstrante, is vrijgelaten.

De Nederlanders waren volgens hem opgepakt voor het steunen van een verboden terroristische organisatie. "Voor het vasthouden van een kartonnen bordje met een tekst." De activisten krijgen waarschijnlijk nog post thuis, waarin zal staan of ze voor de rechter moeten verschijnen of dat de zaak wordt geseponeerd, zegt hij.

Volgens de Londense politie zijn bij het protest bijna negenhonderd mensen aangehouden. Veruit de meeste arrestaties waren vanwege het steunen van een verboden organisatie. In juli verbood het Verenigd Koninkrijk Palestine Action. Dat gebeurde na een inbraak door activisten op een militaire basis.