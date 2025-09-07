ECONOMIE
Koeman past basiselftal tegen Litouwen op vijf plaatsen aan

Sport
door anp
zondag, 07 september 2025 om 16:52
KAUNAS (ANP) - Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn basisopstelling voor de uitwedstrijd tegen Litouwen op vijf plaatsen aangepast in vergelijking met het thuisduel met Polen (1-1) van donderdag.
In de verdediging neemt Nathan Aké als linkervleugelverdediger de plaats in van Micky van de Ven. In het centrum mag Stefan de Vrij, naast aanvoerder Virgil van Dijk, meedoen in plaats van Jan Paul van Hecke.
Op het middenveld staan Quinten Timber en Jerdy Schouten in de basis. Tegen Polen werden die plekken nog bezet door Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch. De Jong haakte na het duel met Polen af met een blessure.
De vijfde wijziging is rechts voorin, waar Donyell Malen start in plaats van Xavi Simons.
