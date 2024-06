Alleen als Biden opzij stapt kans op andere kandidaat Democraten

Het aarzelende optreden van de Amerikaanse president Joe Biden in het debat met zijn Republikeinse rivaal Donald Trump heeft geleid tot een groeiende roep onder Democraten om zijn kandidatuur in te trekken. "Partijen bestaan om te winnen", zei een ervaren strateeg van de partij tegen The New York Times. "Die man op het podium met Trump kan niet winnen."

Omdat de Democratische voorverkiezingen al voorbij zijn en Biden voldoende kiesmannen heeft om zeker te zijn van zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen, is de keuze om opzij te stappen geheel aan hem. Alleen dan zouden de Democraten een andere kandidaat naar voren kunnen schuiven.

De Democratische conventie in Chicago in augustus zou dan het platform zijn waar de kiesmannen een andere kandidaat aanwijzen. Kanshebbers moeten ter plekke zogeheten floor votes verzamelen en er zouden waarschijnlijk verschillende stemrondes nodig zijn om een andere kandidaat in stelling te brengen voor de presidentsverkiezingen in november.

Harris

De laatste keer dat de Democraten op een dergelijke manier een kandidaat kozen was in 1960, toen John F. Kennedy tijdens de conventie meer kiesmannen achter zich kreeg dan Lyndon B. Johnson.

Direct na het debat volgden al speculaties over wie de kandidatuur van Biden zou kunnen overnemen. Vicepresident Kamala Harris wordt genoemd, maar ook de Californische gouverneur Gavin Newsom, zijn ambtgenoot J.B. Pritzker uit Illinois of die uit Michigan, Gretchen Whitmer.