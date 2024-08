Alleen bestand kan Iraanse wraakactie voorkomen, zeggen bronnen

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran zal alleen afzien van een vergeldingsaanval op Israël als er een staakt-het-vuren voor de Gazastrook ligt. Dat hebben drie hooggeplaatste Iraanse functionarissen gezegd tegen persbureau Reuters. Iran heeft gezegd wraak te nemen voor de dood van de voormalige Hamasleider Ismail Haniyeh, die vorige maand werd gedood op Iraanse bodem.

Hoeveel tijd Iran de onderhandelingen wil geven, is niet duidelijk. Een van de bronnen zegt tegen het persbureau dat het land zal aanvallen als de onderhandelingen mislukken, of als Iran de indruk krijgt dat Israël ze nodeloos lang rekt. Diezelfde bron zegt ook dat de aanval uitgevoerd zal worden samen met bondgenoten als Hezbollah. De hoogste militaire leider van die organisatie Fuad Shukr is onlangs ook gedood.

Vermoedelijk vinden donderdag vredesonderhandelingen plaats in Egypte of Qatar. Intussen wordt achter de schermen geprobeerd te voorkomen dat de oorlog in het Midden-Oosten verder verergert door de aanvallen en vergeldingen over en weer. De VS proberen met hulp van andere landen Iran te overtuigen dat een vergeldingsaanval niet te veel schade mag berokkenen. Intussen overweegt Iran volgens bronnen om voor het eerst een vertegenwoordiger naar de besprekingen over een staakt-het-vuren in Gaza te sturen.