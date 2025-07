Ambtelijk advies aan nieuw kabinet: verbeter saldo met 7 miljard

DEN HAAG (ANP) - Het volgende kabinet moet het begrotingssaldo richting 2030 structureel met 7 miljard euro verbeteren, door te bezuinigen of belastingen te verhogen. Dat adviseert de Studiegroep Begrotingsruimte (SBR), een groep topambtenaren die in de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen in kaart brengt hoeveel bestedingsruimte de nieuw te vormen regering heeft.

Deze verbetering van de overheidsfinanciën is volgens de studiegroep nodig om te voorkomen dat de staatsschuld te veel toeneemt, en om te zorgen dat het begrotingstekort ruim verwijderd blijft van de Europese norm van 3 procent van de omvang van de economie. In deze berekening is de afspraak om structureel veel meer uit te geven aan defensie nog niet meegenomen. Daar moet nog apart dekking voor worden gevonden.

Het is aan het nieuwe kabinet om te kiezen waarop bezuinigd wordt, of welke lasten worden verhoogd. De studiegroep adviseert wel om te kiezen voor hervormingen die ook de kosten van de vergrijzing helpen verminderen. Met name de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid gaan zonder koerswijziging de komende jaren nog veel verder omhoog.

Verschuiving

Bezuinigen op gezondheidszorg ligt politiek gevoelig, het sneller verhogen van de AOW-leeftijd ook, weet voorzitter Bas van den Dungen van de SBR. "Maar als je het niet doet, kun je andere ambities niet waarmaken. Niet kiezen is dus ook kiezen." Het volgende kabinet hoeft ook niet "de totale rekening te pakken", sust hij. Maar het moet wel een eerste stap zetten.

Ook op het terrein van belastingen zijn aanpassingen mogelijk die de gevolgen van de vergrijzing tegengaan. De studiegroep oppert een verschuiving van lasten van arbeid naar consumptie, kapitaal en vermogen. Door de vergrijzing zullen straks minder mensen werken, zodat belasting op arbeid minder gaat opbrengen.

Toen de SBR twee jaar geleden voor het laatst deze rekensommen maakte, rolde daar een besparingsbedrag van 17 miljard euro uit. Dat de opgave nu fors lager uitvalt, komt deels door een meevallende economische groei en deels door de bezuinigingen die het huidige kabinet al heeft ingezet.