Amerikaans adviesbureau trekt zich terug van noodhulppunten Gaza

WASHINGTON (ANP) - Een toonaangevend Amerikaans adviesbureau heeft zich teruggetrokken uit de samenwerking met de Gaza Humanitarian Foundation (GHF), meldt The Washington Post. De door Israël en de Verenigde Staten gesteunde GHF is verantwoordelijk voor de noodhulppunten in de Gazastrook.

De Boston Consulting Group (BCG) trok vrijdag zijn team terug uit Tel Aviv. Een woordvoerder bevestigt tegenover de krant dat het contract met GHF, dat internationaal steeds meer kritiek krijgt, is beëindigd. Daarnaast is de senior partner die het project leidde op non-actief gesteld in afwachting van een intern onderzoek.

Het adviesbureau werd afgelopen herfst ingehuurd om te helpen bij het opzetten van het hulpprogramma en het organiseren van de bedrijfsvoering. Drie ingewijden hebben tegen The Washington Post gezegd dat het voor GHF moeilijk zal zijn om zonder de consultants van BCG verder te gaan.