Amerikaans overheidspersoneel ook weg uit Qatar en Koeweit

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 8:57
DUBAI (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten hebben overheidspersoneel zonder kritieke functie opdracht gegeven Qatar en Koeweit te verlaten. Eerder waren er al berichten dat medewerkers in Bahrein, Irak en Jordanië moesten vertrekken.
De dagenlange strijd tussen de VS en Iran heeft ook gevolgen voor diplomatieke posten. Zo meldt de Amerikaanse ambassade in Koeweit voor onbepaalde tijd de deuren te sluiten. "We hebben alle reguliere en spoedeisende consulaire afspraken geannuleerd."
In de Saudische hoofdstad Riyad werd de Amerikaanse ambassade geraakt door drones. Daardoor brak brand uit. In Jeruzalem waarschuwde de ambassade dat het Amerikanen niet kan helpen het land te verlaten.
