Ali B, Rick Brandsteder, Ferry Doedens, Promes, Gilles: drukte in maart in de rechtbank

Ali B: het langverwachte hoger beroep

De grootste zaak is zonder twijfel het hoger beroep van Ali B. Op 24, 26 en 30 maart behandelt het Gerechtshof Amsterdam inhoudelijk zijn strafzaak. De rapper werd in juli 2024 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor één verkrachting en één poging tot verkrachting. Van twee aanrandingen werd hij vrijgesproken.

Zowel Ali B als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep. De rapper houdt vol onschuldig te zijn en hoopt op volledige vrijspraak. Het OM ziet juist mogelijkheden in de aanrandingszaken en wil dat die alsnog bewezen worden verklaard. Het belooft een emotioneel en mediagevoelig proces te worden dat al sinds de BOOS-uitzending van 2022 het publieke debat domineert.

Rick Brandsteder: drank achter het stuur

Op 25 maart verschijnt voormalig tv-presentator Rick Brandsteder (41) opnieuw voor de rechtbank Utrecht. Hij werd op 3 maart 2025 aangehouden nadat hij met zijn auto de berm in reed bij Breukelen. Bloedonderzoek wees uit dat hij een alcoholpromillage van 1,83 had — het equivalent van zo'n veertien biertjes.

Brandsteder betwist de lezing van het OM. Hij verklaart slechts twee blikjes bier te hebben gedronken vóór het incident en pas daarna, terwijl hij langs de weg op hulp wachtte, een fles jenever te hebben aangesproken. Zijn advocaat trekt de tijdlijn van de politie in twijfel. De zaak werd afgelopen zomer al aangehouden omdat de politierechter op basis van het beschikbare bewijs geen uitspraak kon doen.

Ferry Doedens: voor de derde keer drugs achter het stuur

Acteur Ferry Doedens moet zich op 27 maart opnieuw melden bij de rechtbank voor rijden onder invloed van harddrugs. Het gaat om de derde keer dat hij in 2024 werd betrapt met drugs achter het stuur — waaronder crystal meth, GHB en speed.

Voor de eerste twee keren werd hij in februari 2025 al veroordeeld. Hij kreeg een taakstraf en moest zijn rijbewijs inleveren. Die taakstraf liet hij vervolgens liggen, waarna hij eind 2025 kort in de gevangenis belandde. Zijn manager brak onlangs met hem vanwege zijn drugs- en gokverslaving. Waarom de derde zaak niet gelijktijdig met de eerste twee werd behandeld, is volgens zijn advocaat onduidelijk.

Peter Gillis

Gilles heeft op 19 maart een regiezitting in Den Bosch voor zijn belastingfraudezaak, waarvoor hij in april 2025 al een halfjaar cel kreeg. Op 15 april dient bovendien zijn zaak over de mishandeling van Nicol Kremers.​.

Quincy Promes

De ex-voetbaler heeft op 17 maart een regiezitting in Amsterdam. De voetballer werd eerder veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor mishandeling en drugshandel.​. Kempi staat op 17 maart in Den Haag terecht voor doodsbedreigingen aan de moeder van zijn kind.​