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Amerikaans vliegdekschip Abraham Lincoln aangekomen in Thailand

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 4:58
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LAEM CHABANG (ANP) - Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is woensdagochtend na meer dan tweehonderd dagen op zee de Thaise haven van Laem Chabang binnengevaren. Het schip kreeg internationaal veel aandacht door berichten over zware omstandigheden voor de bemanning.
Bemanningsleden klaagden onder meer over hun mentale gezondheid en het eten aan boord. Ook zouden meerdere opvarenden hebben geprobeerd overboord te springen.
Het vliegdekschip, dat wordt begeleid door andere Amerikaanse marineschepen, blijft vijf dagen in Thailand. De bemanning krijgt daar rust en vrije tijd, aldus Thaise functionarissen. Thailand is de enige bondgenoot van de Verenigde Staten op het vasteland van Zuidoost-Azië.
De Lincoln, met ongeveer 5000 bemanningsleden en mariniers aan boord, vestigde een record voor het aantal achtereenvolgende dagen op zee. Normaal gesproken duurt een marine-inzet zes tot negen maanden, maar in tijden van conflict kan dat worden verlengd.
Het vliegdekschip verliet de haven van San Diego in november en werd later naar het Midden-Oosten gestuurd om Amerikaanse operaties tegen Iran te ondersteunen.
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