Hongkongse activist Wong bekent schuld en riskeert levenslang

HONGKONG (ANP) - De bekende Hongkongse activist Joshua Wong heeft woensdag schuld bekend aan samenspanning met buitenlandse mogendheden. Hierdoor riskeert de 29-jarige Wong vele jaren extra gevangenisstraf. Op het misdrijf staat een maximumstraf van levenslang.

Wong wordt ervan beschuldigd in 2020 te hebben samengewerkt met onder anderen de gevluchte activist Nathan Law. Ze zouden buitenlandse overheden, instellingen, organisaties en personen hebben opgeroepen sancties of andere maatregelen tegen China te nemen.

De activist zit al een gevangenisstraf uit voor een eerdere veroordeling op grond van de nationale veiligheid. Hij werd toen schuldig bevonden aan samenspanning om de staatsmacht te ondermijnen, nadat hij met een groep democratische activisten had meegedaan aan een onofficiële voorverkiezing in 2020. Zijn huidige straf zou volgend jaar eindigen.

Wong verwierf internationale bekendheid toen hij als tiener actievoerde voor de democratie in Hongkong. Hij behoort tot een groep jongeren wier protesten inmiddels nagenoeg illegaal zijn gemaakt door de ingrijpende nationale veiligheidswet die Beijing in 2020 oplegde aan Hongkong.