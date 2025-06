Amerikaanse gezant Witkoff zegt dat VS in gesprek zijn met Iran

NEW YORK (ANP/DPA) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff heeft gezegd dat de Verenigde Staten weer in gesprek zijn met Iran. Hij noemde de gesprekken "veelbelovend". Het thema is volgens Witkoff een duurzaam vredesakkoord dat vastlegt dat Iran een civiel nucleair programma handhaaft en niet zelf meer uranium verrijkt.

Witkoff zei niet wie er in gesprek zijn. In juni, voor de Israëlische aanvallen op Iran, belde Witkoff meerdere keren met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi. Volgens Iran wilde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met de aanvallen op Iran de toenadering tussen VS en Iran saboteren.

De gesprekken in juni tussen Witkoff en Araqchi waren een opvallend direct contact tussen de twee landen. Die hebben geen diplomatieke betrekkingen sinds 1980.