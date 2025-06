Schoof bij start NAVO-vergadering: we gaan geschiedenis schrijven

DEN HAAG (ANP) - "We staan op het punt om geschiedenis te schrijven", zei premier Dick Schoof bij de opening van de NAVO-vergadering waarin het doel voor defensie-uitgaven naar verwachting wordt opgeschroefd van 2 naar 5 procent van het bruto binnenlands product. Daarvan is 3,5 procent bestemd voor militaire uitgaven en 1,5 procent voor gerelateerde uitgaven. De demissionaire minister-president spreekt van het "The Hague Defence Investment Plan".

"We gaan besluiten nemen die leiden tot een ongekende stijging van onze collectieve defensie-uitgaven en een nieuwe financiële balans in onze alliantie", zei minister-president Schoof. "Beide zijn urgent en noodzakelijk." Deze stappen versterken het bondgenootschap volgens hem.

Na de Koude Oorlog was volgens Schoof de hoop dat de banden met Rusland zouden normaliseren. "Maar het einde van de geschiedenis bleek een illusie te zijn", zei de premier, verwijzend naar het boek van de politicoloog Francis Fukuyama uit die tijd. "Een illusie die voorgoed uiteenspatte toen Rusland Oekraïne op brute wijze binnenviel."