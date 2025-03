Amerikaanse gezondheidsminister Kennedy schrapt 10.000 banen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy jr. heeft een ingrijpende reorganisatie op zijn ministerie aangekondigd. Daar verdwijnen 10.000 voltijdsbanen en worden regionale kantoren gesloten.

Omdat er ook medewerkers vrijwillig vertrekken, is de totale krimp van het personeelsbestand nog veel groter. Dat gaat van 82.000 naar ongeveer 62.000 voltijdsbanen. "We zijn niet alleen de bureaucratie aan het aanpakken. We brengen de organisatie weer in lijn met haar kerntaak en onze nieuwe prioriteiten bij het bestrijden van de epidemie van chronische ziekten."

Het ministerie heeft volgens Amerikaanse media een begroting van ongeveer 1700 miljard dollar, omgerekend anderhalf biljoen euro. Het gaat onder meer over gezondheidszorg voor miljoenen Amerikanen, wetenschappelijk onderzoek, pandemievoorbereidingen en toezicht op medicatie en vaccins. Kennedy gold als omstreden ministerskandidaat omdat hij twijfel heeft gezaaid over vaccins.