Ook GM en Ford dalen op Wall Street na heffingen Trump

NEW YORK (ANP) - De automakers General Motors (GM), Ford Motor en Stellantis gingen donderdag onderuit op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten de aankondiging van Donald Trump om importheffingen van 25 procent in te voeren op alle auto's en auto-onderdelen die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt. De Amerikaanse president wil met de tarieven de eigen autosector stimuleren en grote autofabrikanten dwingen hun productie naar de VS te verplaatsen. In Japan en Europa gingen autofabrikanten als Toyota, Honda, Mazda, BMW, Mercedes, Volkswagen en Porsche ook flink omlaag.

GM en Stellantis, de eigenaar van Amerikaanse automerken Chrysler, Dodge, Jeep en Ram Trucks, worden ook getroffen door deze heffingen, omdat ze een groot deel van hun auto's in Mexico en deels in Canada in elkaar zetten. GM en Stellantis zakten 9 en 4 procent. Ford (min 0,9 procent) zal waarschijnlijk minder last hebben van de heffingen dan zijn rivalen, aangezien ongeveer 80 procent van de auto's die Ford in de VS verkoopt in eigen land wordt gemaakt. Ford-topman Jim Farley uitte eerder wel scherpe kritiek op het handelsbeleid van Trump, dat volgens hem "verwoestend" voor de Amerikaanse auto-industrie zal zijn.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent lager op 42.245 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 5682 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 17.802 punten. De hoofdgraadmeters sloten woensdag al lager door de vrees dat de importheffingen de inflatie in de VS zullen aanjagen. De Federal Reserve zou daardoor kunnen besluiten de rente langer ongewijzigd te laten.