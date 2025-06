Iraanse leider: VS hebben niets te zeggen over ons uranium

TEHERAN (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben niets te vertellen over de verrijking van uranium in Iran, zegt de hoogste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei. In een televisietoespraak zei hij dat het land zal doorgaan met de verrijking. De Amerikaanse regering wil dat daar een einde aan komt.

De verrijking van uranium is het belangrijkste knelpunt in onderhandelingen tussen de VS en Iran. Amerika had zaterdag via Oman een voorstel voor een deal neergelegd.

"De verrijking van uranium is essentieel voor ons nucleaire programma en onze vijanden hebben zich gericht op de verrijking", zei Khamenei in zijn toespraak. "De onbeschofte en arrogante leiders eisen herhaaldelijk dat wij geen nucleair programma zouden moeten hebben. Wie bent u om te besluiten of Iran verrijking heeft?"

Iran zegt het uranium voor vreedzame doelen te gebruiken. De VS en andere landen vrezen dat het land werkt aan een kernwapen.