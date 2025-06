Digitaal moddergevecht: ‘Musk is gewoon uit op keiharde ruzie’

De irritaties bouwden zich al een tijdje op tussen Elon Musk en Donald Trump , maar gisteravond ontaardde dit in een waar moddergevecht op social media. De twee invloedrijkste figuren van de VS vlogen elkaar publiekelijk in de haren; de beschuldigingen vlogen over en weer. Wat is nu precies de aanleiding?

Het blijft allemaal wat vaag, maar feit is dat het uitmondde in een hoop vuilspuiterij en dreigementen. Trump, actief op zijn platform Truth Social, dreigde met het intrekken van subsidies voor elektrische auto's. Musk, op zijn beurt, schoot terug op X met een dreigement om geen bemande ruimtevluchten meer uit te voeren met SpaceX voor NASA.

Een dreigement dat hij overigens later weer introk. Maar volgens Amerika-correspondent Jan Postma is het kwaad al geschied: “Musk beweert onder meer dat Trumps naam in de Epstein-files staat, die beruchte zedendelinquent. Dat is echt in rechts Amerika het ergste wat je kunt zeggen. Als je deze beschuldigingen op sociale media zet, dan wil je niet meer dat het goedkomt. Dan ben je al je bruggen achter je aan het verbranden.”

Tesla-aandeel zakt keihard in

De ruzie bleef niet zonder gevolgen. Beleggers kregen koudwatervrees en het aandeel Tesla kelderde met liefst 14 procent. In harde dollars betekent dat een verlies van meer dan 100 miljard aan beurswaarde in één dag.

Of de markt zich snel herstelt, hangt mede af van hoe de rel zich ontwikkelt. Opmerkelijk is dat de doorgaans vurige Trump deze keer opvallend beheerst reageerde. “Hij is opvallend terughoudend tot nu toe. Hij hield het bij een paar berichtjes en klinkt niet heel emotioneel”, zegt Postma op BNR. Dat voedt de speculatie dat Trump de deur naar Musk niet definitief dicht wil gooien. “Trump is heel opportunistisch. Dus als Musk hem in de toekomst weer kan helpen, wie weet wat er dan gebeurt.”

Oproep tot vrede en een knikje van Musk

Mogelijk komt er op korte termijn een adempauze. Miljardair en Trump/Musk-bondgenoot Bill Ackman ontpopte zich als vredesduif op X: “Vrede moeten sluiten ten behoeve van ons geweldige land.”Tot ieders verrassing reageerde Musk met: “Je hebt geen ongelijk.”

De twee kemphanen zouden volgens ingewijden later vandaag telefonisch contact hebben om de lucht te klaren. Of dat gesprek tot echte verzoening leidt, valt nog te bezien.