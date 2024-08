Amerikaanse talkshowpionier Phil Donahue (88) overleden

NEW YORK (ANP) - De bekende Amerikaanse talkshowhost Phil Donahue is op 88-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed overleden. Dat heeft de familie van de televisiepersoonlijkheid gemeld in een verklaring aan het programma Today van NBC. Donahue stierf zondag in het bijzijn van zijn familie. Een specifieke doodsoorzaak werd niet gemeld.

De Amerikaanse presentator stond bekend als een pionier op het gebied van talkshows. In de jaren zestig was hij een van de eersten die het publiek in zijn talkshow betrok. Zijn The Phil Donahue Show was tussen 1967 en 1996 te zien. In 2002 presenteerde hij ook een programma getiteld Donahue, maar dat verdween een jaar later alweer van de buis.

Donahue kreeg eerder dit jaar van president Joe Biden nog een Medal of Freedom, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor burgers.