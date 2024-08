CNBC: autoconcern GM ontslaat meer dan duizend werknemers

DETROIT (ANP) - Het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) ontslaat wereldwijd meer dan duizend werknemers in de software- en dienstentakken. Dit meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC. De meeste banen, zo'n zeshonderd, verdwijnen op het techcenter in Warren in de staat Michigan.

Met de ontslagronde wil GM de organisatie vereenvoudigen en efficiënter maken, zegt een woordvoerder. Het concern heeft ongeveer 76.000 medewerkers in dienst.

De woordvoerder wilde geen exacte aantallen noemen. Een ingewijde zegt tegenover CNBC dat meer dan duizend mensen hun baan verliezen, waarvan zeshonderd in Warren.

De bezuinigingen komen op een moment dat autofabrikanten proberen kosten te verlagen en in veel gevallen het aantal werknemers terug te dringen om zorgen over een mogelijke verslechtering in de industrie.