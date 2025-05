Amerikaanse zanger Chris Brown in VK aangeklaagd om mishandeling

De Amerikaanse zanger Chris Brown is strafrechtelijk aangeklaagd voor zware mishandeling met voorbedachten rade, meldt de politie van de Engelse stad Manchester, waar Brown donderdag in een hotel werd gearresteerd. De R&B-zanger zou in februari 2023 in een Londense nachtclub een muziekproducent meermaals met een fles hebben geslagen. Brown verschijnt vrijdag voor de rechtbank van Manchester, aldus de BBC.

Het vermeende slachtoffer klaagde Brown in oktober 2023 al aan voor de mishandeling en eiste een schadevergoeding van 15 miljoen dollar voor de geleden fysieke en emotionele schade. Die zaak loopt nog. Het slachtoffer deed destijds zijn verhaal in Britse media en vertelde dat hij Brown wilde begroeten in een club, maar dat die hem meteen begon te slaan. Het incident zou zijn gefilmd door bewakingscamera's.

De 36-jarige Brown is al vaker beschuldigd van mishandeling. Zo werd hij in 2009 veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex-vriendin Rihanna.