Steeds meer mensen krijgen een beroerte. Gelukkig is 80 procent van de gevallen te voorkomen

Een beroerte is een van de heftigste ziektes die je kunt krijgen. Helaas komt het steeds meer voor, vooral bij jongere mensen.

"We zien een opvallende trend”, zegt neuroloog Kim Bekelaar tegen Metro . "Het aantal beroertes bij ouderen blijft stabiel of daalt zelfs iets. Maar onder de 50 jaar stijgt het juist flink: met wel 50 procent in tien jaar tijd. Dat is geen kleine toename.”

Ze weet wel waardoor dat komt. "We bewegen minder dan ooit, zien steeds meer overgewicht op jonge leeftijd en er is een sterke toename van prediabetes en diabetes type 2 bij jongere mensen.” Zonder dat mensen het door hebben, hebben ze dan lange tijd last van een te hoog cholesterol en hoge bloeddruk.

"En dan is er nog het drugsgebruik ”, vervolgt Bekelaar. "Vooral cocaïne en xtc zijn berucht. Cocaïne vernauwt de bloedvaten tijdelijk, waardoor de bloedtoevoer naar de hersenen kan verminderen, zogenaamde vaatspasmen genoemd. Bij langdurig gebruik beschadigt het bloedvat aan de binnenkant, waardoor stolsels naar de hersenen kunnen schieten. Bij xtc-gebruik kan de bloeddruk plots fors stijgen en kunnen er ook vaatspasmen optreden. Drugsgebruik is tegenwoordig behoorlijk genormaliseerd, maar de mogelijke serieuze gevolgen worden snel vergeten.”

Vanaf 40 meten

"Het lastige is dat je een hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol niet voelt”, legt Bekelaar uit. "En dat maakt het zo gevaarlijk: je denkt dat je gezond bent, terwijl er onder de oppervlakte van alles mis kan gaan.”

We zouden daarom meer moeten controleren. "De Nederlandse Hartstichting adviseert om vanaf je 40ste je cholesterol te laten meten", aldus Bekelaar. "Je bloeddruk kun je ook al eerder laten meten bij je huisarts. We weten precies wat we moeten doen om beroertes te voorkomen, maar toch is hier nog beperkte aandacht voor. Zo’n 80 procent van de beroertes is te voorkomen.”