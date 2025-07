Deze onzichtbare ziekte wordt eindelijk meetbaar

Een ziekte die miljoenen mensen treft, maar vaak onzichtbaar blijft, wordt eindelijk beter meetbaar. Het gaat om een manier om het chronische vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) te herkennen. De aandoening kan met een nauwkeurigheid van 90 procent worden opgespoord aan de hand van darmbacteriën en bloedwaarden.

Het chronische vermoeidheidssyndroom is een ingewikkelde aandoening die zorgt voor extreme vermoeidheid. Mensen hebben vaak ook last van pijn, slaapproblemen en moeite met concentreren. Tot nu toe was het voor dokters echter lastig om de ziekte vast te stellen, omdat er geen duidelijke test voor bestaat. Dat is lastig, want wereldwijd lijden miljoenen mensen eraan.

Amerikaanse onderzoekers hebben een systeem ontwikkeld, genaamd BioMapAI, dat dit probleem moet oplossen. Dit systeem keek tijdens een test naar gegevens van 249 mensen. Door routineonderzoeken zoals bloed- en stoelgangtests te analyseren, ontdekte het patronen die gezonde mensen onderscheiden van ME/CVS-patiënten. De kracht van deze doorbraak zit in het verband tussen darmbacteriën, het immuunsysteem en de stofwisseling.

Twaalf soorten klachten herkennen

Uit het onderzoek bleek dat mensen met ME/CVS minder butyraat in hun lichaam hebben. Dit is een soort vetzuur dat helpt bij energie en het remmen van ontstekingen. Tegelijkertijd hadden ze hogere levels van tryptofaan (een bouwsteen van eiwitten die ook betrokken is bij de aanmaak van serotonine, een stof die je stemming beïnvloedt) en benzoaat (een stof die ontstaat bij de afbraak van bepaalde voedingsstoffen door darmbacteriën).

Ook bleken immuuncellen, die reageren op wat er in de darmen gebeurt, niet goed te werken. BioMapAI kan op deze manier twaalf soorten klachten herkennen, zoals chronische pijn, duizeligheid, hoofdpijn en slaapproblemen.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Deze ontdekking is ook van belang voor long COVID. Mensen met long COVID hebben vaak vergelijkbare klachten. Het goede nieuws? Darmbacteriën en stofwisseling kun je beïnvloeden door je levensstijl aan te passen en door correcte medicatie te nemen. De wetenschappers willen hun gegevens delen met anderen om snellere en betere behandelingen mogelijk te maken.