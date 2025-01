Amsterdam is de traagste verkeersstad van Nederland (maar over de grens kan het nog veel gekker)

Het zal weinig Amsterdammers verrassen, maar hun stad heeft de twijfelachtige eer om landelijk de traagste stad te zijn als het op autorijden aankomt. Volgens cijfers van TomTom ben je in de hoofdstad gemiddeld 23 minuten bezig om 10 kilometer af te leggen. Dat is niet alleen tergend langzaam, maar ook nog eens 6 procent langzamer dan een jaar eerder.

Dat Amsterdam vol zit met verkeersdrukte en niet aflatende wegwerkzaamheden zal niemand ontgaan. Toch is de grootste schuldige volgens TomTom de recent ingevoerde maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Automobilisten die twee keer per week in de spits rijden, waren gemiddeld 61 uur tijd kwijt op jaarbasis. Tijdens de spits varieerde de tijd voor een ritje van 10 kilometer tussen de 22 en 27 minuten.

De langzaamste dag

Amsterdam beleefde op 6 september de meest slopende verkeersdag van het jaar. Automobilisten deden er toen maar liefst 29 minuten over om 10 kilometer te overbruggen. De combinatie van de net afgelopen zomervakantie en werkzaamheden, waaronder aan de Zeeburgerbruggen op de A10-Oost, zorgden voor een verkeersinfarct.

Terwijl Amsterdammers zuchten en stilstaan, is het humeur in Amersfoort een stuk beter op de weg. Daar ben je 13 minuten sneller over dezelfde afstand, wat omgerekend neerkomt op een snelheid die 35 kilometer per uur hoger ligt.

"De auto kan vaker blijven staan"

Verkeerswethouder Melanie van der Horst blijft echter pal achter de verlaging van de maximumsnelheid staan. “De stad wordt steeds drukker en voller. Ik ben erg bezorgd over de verkeersveiligheid en het grote aantal slachtoffers dat elk jaar weer bij een ongeluk betrokken raakt. Het is in veel gevallen ook echt sneller om de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer er ruimte blijft voor de mensen die echt afhankelijk zijn van de auto", zegt zij tegen AT5.

Internationaal

Als we over de grens kijken, dan vallen de opstoppingen in ons land nog wel mee. Op de wereldranglijst staat Amsterdam op plek 136. In Europa komt de stad binnen op plaats 62. Ter vergelijking: Londen voert de Europese ranglijst aan, waar je gemiddeld 33 minuten doet over 10 kilometer.

En als je denkt dat het niet erger kan, kijk dan naar Barranquilla in Colombia. Daar kost het je gemiddeld maar liefst 36 minuten om 10 kilometer af te leggen.

Bron: AT5