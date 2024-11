Amsterdam laat activist toch demonstreren, maar niet bij stadhuis

AMSTERDAM (ANP) - Activist Frank van der Linde mag dinsdag toch demonstreren in Amsterdam, ondanks het demonstratieverbod dat in de hoofdstad van kracht is. Dat heeft de Amsterdamse driehoek besloten, meldt de gemeente dinsdagochtend. De gemeente verbindt wel een voorwaarde aan het protest: Van der Linde mag niet demonstreren bij het stadhuis, zoals hij wilde, maar moet daarvoor naar het Westergasterrein. De activist zet het kort geding dat hij had aangespannen om het demonstratieverbod aan te vechten daarom door, laat zijn advocaat weten.

In het Amsterdamse stadhuis debatteert de gemeenteraad vanaf 12.00 uur met burgemeester Halsema over de gewelddadige gebeurtenissen in Amsterdam van afgelopen week, na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. De Amsterdamse driehoek staat een protest daar dus niet toe. "Gezien de spanningen van de afgelopen dagen, de kans dat de demonstratie meer mensen aantrekt en het risico op confrontaties tussen groepen door de aanwezigheid van verschillende openbare functies in de Stopera, is er ernstige vrees voor het ontstaan van wanordelijkheden", aldus het gemeentebestuur. "Bovendien is het risico te groot dat het democratisch proces van de raadsvergadering verstoord raakt."

De gemeente verleent daarom alleen een ontheffing van het demonstratieverbod voor een protest op het Westergasterrein. Van der Linde is het daar niet mee eens. "Het is een fundamenteel recht om binnen gehoorsafstand en zichtveld van het doelwit te demonstreren", zegt zijn advocaat. Het kort geding van dinsdagochtend is daarom niet van de baan, zegt hij.