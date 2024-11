ING spreekt na Shell-arrest vertrouwen uit in eigen klimaataanpak

AMSTERDAM (ANP) - ING spreekt na de vernietiging van het klimaatvonnis tegen Shell opnieuw vertrouwen uit in de eigen klimaataanpak. Daarbij herhaalt de bank bereid te zijn om die aanpak voor de rechter te verdedigen. Milieudefensie had eerder dit jaar aangekondigd ook tegen ING een klimaatzaak aan te spannen.

ING laat in een verklaring weten kennis te hebben genomen van de uitspraak van het hof, waarin staat dat Shell niet kan worden verplicht tot concrete percentages waarmee het de CO2-uitstoot moet verminderen. Milieudefensie heeft ook bij ING een klimaateis neergelegd. De organisatie wil dat de bank tegen 2030 de CO2-uitstoot in de gehele keten met minimaal 48 procent laat afnemen vergeleken met 2019. Volgens ING heeft Milieudefensie tot nu toe nog geen formele stappen ondernomen.

"We hebben in het verleden goede en constructieve gesprekken met Milieudefensie gevoerd zoals we dat ook doen met andere organisaties. We hebben vertrouwen in onze aanpak voor klimaatactie en willen deze dialoog graag voortzetten", benadrukt de bank. "Maar als Milieudefensie ervoor kiest juridische stappen te ondernemen, zijn we ook bereid om deze aanpak in de rechtszaal toe te lichten. Dat zou het begin van een lang juridisch proces worden dat mogelijk jaren duurt. En dat terwijl we allemaal inzien hoe urgent actie op de korte termijn is."