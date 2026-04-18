Amsterdam: mogelijke versoepeling huurregels slecht doordacht

AMSTERDAM (ANP) - Het zou "slecht doordacht" zijn als het kabinet de regels rond huren versoepelt, waardoor de huurprijzen harder kunnen stijgen. Dat zegt de Amsterdamse wethouder van volkshuisvesting Zita Pels (GroenLinks).

Sinds 2024 zijn de prijzen van huurwoningen aan banden gelegd. Dat leidde ertoe dat verhuurders hun huizen hebben verkocht. RTL Nieuws meldde zaterdag dat minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting, D66) onder meer de zogeheten 'minpunten' wil veranderen. Daarnaast zou ze tijdelijke huurcontracten mogelijk willen maken voor studenten.

Volgens Pels zouden zulke versoepelingen echter betekenen dat huurders in de grote steden "weer meer huur betalen. En weer wordt de portemonnee van de verhuurders gevuld over de rug van de woningzoekende."