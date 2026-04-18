Zo koop je een goede tweedehands e-bike

door Gerard Driehuis
zaterdag, 18 april 2026 om 15:49
Een tweedehands e‑bike lijkt vaak een koopje, maar één verborgen mankement aan accu of motor kan de rekening hoger maken dan bij een nieuwe fiets. Nu de nieuwprijzen blijven stijgen en de tweedehandsmarkt explodeert op Marktplaats, Facebook en bij handelaren, is het belangrijker dan ooit om te weten waar je op moet letten voordat je tekent of tikkie stuurt.
  • Bepaal eerst je gebruik: pendelen, recreatie, bak/longtail, heuvels of vlak, gewenste actieradius per dag (bijv. 20 km vs. 60 km).
  • Check de leeftijd van de fiets én van de accu (bouwjaar, eerste ingebruikname, kilometers op het display).
  • Laat de accu testen of vraag minstens naar een recente capaciteitstest; een nieuwe accu kost vaak 400–900 euro.
  • Controleer de motor (merk/type, geluid, trekkracht, foutcodes op display) en maak altijd een lange proefrit met verschillende ondersteuningsstanden.
  • Inspecteer frame, vork en wielen op scheuren, roest, slagen en speling in lagers.
  • Kijk naar slijtage­delen: ketting, tandwielen, remblokjes/schijven, banden; veel slijtage wijst op intensief gebruik.
  • Noteer het framenummer en check of de fiets niet als gestolen geregistreerd staat; koop bij voorkeur met factuur of koopovereenkomst.
  • Wees kritisch op vage verhalen over herkomst, ontbrekende sleutels van het slot en “net nieuwe accu zonder bewijs”.

Accu: de duurste valkuil

  • Vraag: exacte leeftijd accu, aantal laadcycli (soms uitleesbaar), originele aankoopbon of servicerapport.
  • Maak een proefrit van minstens 10–15 km in een hoge ondersteuningsstand en kijk of het percentage op het display logisch en stabiel daalt.
  • Let op: e‑bikes ouder dan 5 jaar of met tienduizenden kilometers hebben vaak een accu die (bijna) aan vervanging toe is; reken dat mee in de prijs.
  • Refurbished e‑bikes of ex‑demo modellen zijn vaak al nagekeken, met gereviseerde of vrijwel nieuwe accu en beperkte garantie.
Voorbeeld: lijkt een fiets van 900 euro een koopje, maar is de accu op, dan ben je met een nieuwe accu makkelijk 600 euro verder en was een jonger exemplaar of refurbished model verstandiger geweest.

Motor, elektronica en software

  • Kies bij voorkeur een bekend motorsysteem (Bosch, Shimano, Yamaha, Bafang); onderdelen en service zijn dan makkelijker te vinden.
  • Controleer of ondersteuning gelijkmatig en krachtig inzet, zonder schokken of bijgeluiden (ratelen, knarsen, piepen bij de motor).
  • Test alle elektronische functies: display, verlichting, trapkrachtsensor, loopondersteuning, eventuele usb‑poort, en kijk of er geen foutcodes verschijnen.
  • Vraag of de laatste software‑update is uitgevoerd bij systemen die dat nodig hebben; oudere, niet‑geüpdatete systemen kunnen storingsgevoeliger zijn.

Juridische en prijs‑kant

  • Check marktprijzen: vergelijk vraagprijs met soortgelijke e‑bikes in leeftijd, merk en kilometerstand; honderden euro’s korting t.o.v. de nieuwprijs is normaal, maar extreem lage prijzen zijn verdacht.
  • Koop bij voorkeur via een betrouwbare winkel, erkend platform of refurbisher; die bieden vaak 6–12 maanden garantie en een testrapport.
  • Zorg voor een schriftelijke koopovereenkomst met frame‑ en accunummer, kilometerstand, eventuele garantie en de staat van de belangrijkste onderdelen.

waar kijk je naar?

OnderdeelWat controleren
AccuLeeftijd, capaciteitstest, actieradius bij proefrit, prijs vervanger
MotorGeluid, trekkracht, foutcodes, merk en beschikbaarheid service
Frame/wielenScheuren, roest, slag in wielen, speling in lagers
RemmenRemkracht, slijtage blokjes/schijven, gelijkmatig remmen
AandrijvingSlijtage ketting/tandwielen, schakelgedrag
HerkomstFramenummer, niet gestolen, bon/contract, reputatie verkoper

