Amsterdam UMC gaat luchtvervuiling bijhouden in patiëntendossiers

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 16:44
anp181025106 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdam UMC gaat in patiëntendossiers bijhouden in hoeverre patiënten in hun woonomgeving worden blootgesteld aan luchtvervuiling. Het ziekenhuis hoopt patiënten daardoor persoonlijke en praktische tips te kunnen geven om de risico's van luchtverontreiniging te verkleinen, bevestigt kinderarts Berber Kapitein na berichtgeving door RTL Nieuws.
De luchtkwaliteit wordt in Nederland per postcodegebied geregistreerd. Die gegevens worden nu gekoppeld aan de woongegevens van patiënten van het Amsterdam UMC. Het idee ontstond onder kinderartsen van het ziekenhuis, naar Londens voorbeeld, maar wordt uitgebreid naar volwassen patiënten omdat longartsen er ook interesse in hadden.
Astma is onder kinderen de meest voorkomende chronische ziekte, zegt Kapitein. "Een op de zes kinderen krijgt de ziekte door blootstelling aan luchtvervuiling." Volgens de arts kunnen kleine maatregelen kinderen al beschermen tegen verontreinigde lucht. Bijvoorbeeld door een andere route naar school te kiezen of een woning aan een drukke weg niet tijdens de spits te ventileren.
