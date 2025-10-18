ECONOMIE
Media: Israël doodt 11 Palestijnen ondanks wapenstilstand in Gaza

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 16:36
anp181025104 1
GAZA-STAD (ANP) - Israëlische troepen hebben elf leden van een Palestijnse familie in Gaza gedood, meldt de zender Al Jazeera op basis van een verklaring van de burgerbescherming van de kuststrook.
De aanval zou vrijdagavond hebben plaatsgevonden toen Israëlische troepen een tankgranaat afvuurden op een voertuig in de wijk Zeitoun in Gaza-Stad. De familie probeerde haar huis te bereiken toen het voertuig werd beschoten. Onder de doden waren zeven minderjarigen en drie vrouwen. "Ze hadden gewaarschuwd of anders aangepakt kunnen worden", aldus de burgerbescherming.
Het is het hoogste aantal doden door een schending van het staakt-het-vuren sinds dat acht dagen geleden van kracht werd, stelt de burgerbescherming. Het Israëlische leger zou het bestand sindsdien al 47 keer hebben geschonden, waarbij 38 mensen omkwamen en 143 gewonden vielen. Op Telegram noemde het mediabureau van Gaza de acties "duidelijke schendingen van het staakt-het-vuren en het internationaal recht".
