Amsterdam weigert Oekraïense vluchtelingen door tekort opvang

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen weken voor het eerst vluchtelingen uit Oekraïne moeten weigeren omdat er geen opvangplekken meer zijn. Ook landelijk zijn er amper plekken beschikbaar, waarschuwt wethouder Rutger Groot Wassink, die wil dat minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie haar verantwoordelijkheid neemt.

In de afgelopen twee weken ging het om enkele tientallen Oekraïners aan wie Amsterdam nee heeft moeten verkopen. Doorverwijzen lukt niet doordat er landelijk nog maar 35 opvangplekken beschikbaar zijn, stelt de gemeente.

"We zijn op het trieste punt aangekomen dat we in Nederland geen vluchteling uit Oekraïne meer kunnen opvangen en we daarmee het Oekraïense volk in de steek laten", zegt Groot Wassink. De wethouder geeft aan dat de mensen niet alleen aan hun lot worden overgelaten, "maar het betekent ook geen inschrijving in de BRP (bevolkingsregister), geen onderwijs, geen zorg en geen werk". Ook raken ze uit zicht, waarschuwt hij.

Oproep aan Faber

Groot Wassink vindt dat Den Haag te weinig doet voor de gemeenten. Het kabinet heeft het bedrag dat gemeenten per dag per bed ontvangen voor de opvang van Oekraïners dit jaar verlaagd van 61 naar 44 euro. Daardoor staan de gemeenten nu voor een onmogelijke opgave, stelt hij. De wethouder wil dat de minister de regie neemt voor een goede organisatie van opvangplekken en voor goede financiering zorgt.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten trok eind vorig jaar ook al aan de bel over de opvang van Oekraïners. Donderdag vindt in de Tweede Kamer een commissiedebat over het onderwerp plaats. Deze week heeft de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) in een brief ook zijn zorgen geuit aan de Kamerleden over onder meer een gebrek aan regie.