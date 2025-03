Zo kan/zal Tesla sterven

Wat ooit een succesverhaal leek, lijkt nu steeds meer op een nachtmerrie. Je denkt vermoedelijk dat Tesla, de elektrische autofabrikant, een heel groot bedrijf is. Dat is het niet. Het is een middelgrote autofabriek. Het is wel verreweg de duurste autofabriek op de beurs. Maar dat is omdat aandeelhouders verwachtten dat Tesla heel groot zou worden en heel winstgevend.

Maar de twijfel is begonnen, en de waarde van het bedrijf op de beurs daardoor gehalveerd. En de val ging gisteren door: weer 5 procent van de waarde af. En als het aandeel Tesla blijft dalen kan het hele imperium van Musk instorten: hij heeft om zijn andere bedrijven te beginnen tientallen miljarden geleend, met zijn bezit aan aandelen Tesla als onderpan.

Wat is er aan de hand

Verkoopcijfers in vrije val

De cijfers liegen er niet om. In Europa dalen de verkopen met 45% en in China zelfs met 49%. Wat is er aan de hand?

Verouderde modellen kunnen niet meer concurreren

De revolutionaire 4680-batterij blijkt een mislukking

De Cybertruck verkoopt dramatisch slecht

Zelfrijdende technologie loopt achter op de concurrentie

Een CEO die meer kwaad dan goed doet?

Elon Musk, de flamboyante topman van Tesla, lijkt steeds meer een blok aan het been te worden. Zijn controversiële uitspraken en gedrag schrikken potentiële kopers af. Is Musk nog wel de juiste man op de juiste plek?

De harde realiteit in cijfers

Laten we eens kijken naar de harde cijfers. In 2024 boekte Tesla een nettowinst van $12,6 miljard. Klinkt indrukwekkend, toch? Maar schijn bedriegt.

Een bubbel op barsten?Tesla wordt momenteel gewaardeerd op $852,43 miljard. Dat betekent een koers-winstverhouding van 67,65. Ter vergelijking: Toyota, een veel groter bedrijf met meer geavanceerde technologie in ontwikkeling, heeft een koers-winstverhouding van slechts 8,40.

Is Tesla schromelijk overgewaardeerd? Het lijkt erop dat de beurskoers meer gebaseerd is op hype dan op realiteit.

De domino-effecten van een dalende beurskoers

Wat gebeurt er als investeerders wakker worden en de realiteit onder ogen zien? Een drastische daling van de beurskoers kan verstrekkende gevolgen hebben:

Tesla's vermogen om geld op te halen via aandelenemissies neemt af Banken worden nerveus over uitstaande leningen Elon Musk's persoonlijke leningen, met Tesla-aandelen als onderpand, komen in gevaar

Tesla heeft momenteel zo'n $48,39 miljard aan schulden. Tel daar de persoonlijke leningen van Musk bij op en je komt op een duizelingwekkend bedrag van $72,28 miljard. Dat is meer dan het bedrijf realistisch gezien waard is!

Is er nog hoop voor Tesla?

De toekomst van Tesla hangt aan een zijden draadje. Kan het bedrijf het tij nog keren? Enkele cruciale factoren:

Lancering van nieuwe, competitieve modellen

Doorbraken in batterij- en zelfrijdende technologie

Herstructurering van de schuldenlast

Een koerswijziging in het leiderschap van Elon Musk

De les voor andere techbedrijven

Het verhaal van Tesla is een waarschuwing voor andere hightech bedrijven die op hype drijven. Wat kunnen we hiervan leren?