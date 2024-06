Amsterdam wil cruiseschepen in 2035 centrum uit hebben

AMSTERDAM (ANP) - Het college van Amsterdam wil dat de cruiseterminal in 2035 het centrum van de stad uit is. Ook gaat het aantal cruiseschepen dat bij die passagiersterminal vlakbij het Centraal Station aanmeert bijna met de helft omlaag, van 190 naar maximaal honderd per jaar vanaf 2026.

Verder gaat de zogeheten Passengers Terminal Amsterdam (PTA) per direct terug naar één ligplaats en moeten cruiseschepen vanaf 2027 verplicht aan de walstroom, zo meldt het college donderdag. Walstroom moet zorgen voor minder vervuilende uitstoot en minder geluidsoverlast.

Met het weren van cruiseschepen wil de stad overtoerisme tegengaan en de leefbaarheid voor bewoners verbeteren. Vorig jaar nam de gemeenteraad een motie van D66 aan waarin werd opgeroepen cruiseschepen te weren en de cruiseterminal te verhuizen.

Overnames door Rotterdam

"Zeecruise is een vervuilende manier van toerisme en draagt bij aan de drukte en uitstoot in de stad. Door zeecruises te beperken, walstroom te verplichten en te streven naar een vertrek van de cruiseterminal (PTA) in 2035 van de huidige locatie, geeft het college op een verantwoorde manier invulling aan het voorstel van de gemeenteraad om te stoppen met zeecruise", zegt wethouder Hester van Buren (Haven).

Rotterdam is bereid veertig zeecruises over te nemen die vanaf 2026 niet meer in Amsterdam mogen aanmeren. Voor de hoofdstad betekent dat een gat aan inkomsten, omdat cruisetoeristen minder geld in de stad uitgeven, er minder toeristenbelasting wordt geïnd en er een lagere dividenduitkering is als aandeelhouder van het Havenbedrijf. Dit wordt meegenomen in de volgende Voorjaarsnota. "In de begroting voor 2025 worden nog geen gevolgen van dit besluit verwacht", aldus de wethouder.

Verplaatsing terminal

Er wordt nog onderzocht of de passagiersterminal van de Veemkade verplaatst kan worden naar de Coenhaven. "Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek beslist het college in samenspraak met het Rijk, het Havenbedrijf en de provincie Noord-Holland of verplaatsing vanaf 2035 haalbaar is."

In april maakte het college al bekend het aantal riviercruises in de stad te willen halveren.