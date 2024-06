Supermarktketen PLUS zet zeventig Coop-filialen in de verkoop

UTRECHT (ANP) - Supermarktketen PLUS bouwt zeventig kleinere Coop-winkels niet om tot PLUS, maar wil ze verkopen. Ook wil de keten bij de overige zestig nog bestaande Coop-filialen sneller de naam PLUS op de gevel hebben.

PLUS en Coop fuseerden in 2021. Maar de integratie en ombouw van winkels verliep daarna niet soepel. Inmiddels zijn 138 Coop-winkels omgebouwd tot PLUS, maar er bestaan op dit moment nog altijd 130 Coop-filialen.

"De supermarktwereld verandert sneller en ingrijpender dan ooit. Daarom is nu het moment om te versnellen", zegt PLUS-topman Aart van Haren. "Door deze aanpassingen gaan we terug naar de eenvoud van één formule." Daarmee creëert de keten in zijn ogen "nieuw perspectief voor de toekomst van onze coöperatie".

Volgens PLUS is het niet de bedoeling dat de winkels waarvoor geen plek meer is bij de keten, worden gesloten. "Het is de ambitie om iedere winkel onder te brengen bij een organisatie die hen een rendabele toekomst biedt."